MSI GP76: Portatile da Gaming con RTX3060 in offerta

Il fenomeno di shortage che ha colpito l’elettronica di consumo – a causa della situazione sanitaria globale – pesa tutt’oggi sui componenti per PC e ne complica la reperibilità. Per la legge della domanda e dell’offerta le poche schede video disponibili vengono spesso vendute al doppio rispetto al prezzo dichiarato dal produttore.

Di conseguenza molti hanno optato per l’acquisto di un portatile da gaming, il nuovo MSI GP76 rappresenta una soluzione ideale per chi intende dotarsi di una macchina prestante per lavorare e videogiocare, sfruttando la potenza grafica delle nuove Nvidia RTX 3000. Oggi il laptop è disponibile su Amazon a 1.899€, uno sconto di circa 250 euro rispetto al prezzo di listino.

MSI GP76 monta un processore Intel Core i7 10870H, 16GB di RAM e la nuovissima scheda video Nvidia GeForce RTX 3060, a completare la dotazione hardware c’è un display da 15.6″ FullHD con refresh rate a 144Hz e 1TB di SSD M.2 PCIe.

La dotazione hardware permette di videogiocare senza alcun compromesso e garantisce un’esperienza di gioco di altissimo livello. Grazie alla GPU della serie RTX è possibile attivare le tecnologie Ray Tracing e DLSS tramite le impostazioni dei titoli compatibili, per dare un ulteriore boost alle prestazioni grafiche.

Oggi il PC da gaming MSI GP76 con Nvidia RTX 3060 va in offerta su Amazon a 1.899€, un prezzo molto interessante per una macchina da lavoro e da gioco potente e ben costruita. Grazie alla spedizione espressa Prime il prodotto viene consegnato entro 1-2 giorni lavorativi.