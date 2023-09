MSI Katana GF66: IMPOSSIBILE da battere a questo prezzo

Se sei un appassionato di gaming, il momento di aggiornare la tua esperienza è ora, grazie al Notebook da Gaming MSI Katana GF66. Questo potente e robusto laptop è stato progettato per scatenare prestazioni eccezionali durante le tue sessioni di gioco preferite. Inoltre, la buona notizia è che puoi ottenerlo oggi con uno sconto incredibile del 39% su Amazon. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 849,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

MSI Katana GF66: le scorte a disposizione sono quasi limitate

Il Katana GF66 è equipaggiato con l’ultimo processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, garantendo prestazioni ed efficienza senza precedenti. Che tu stia impegnandoti in lavori multitasking o giochi pesanti, questo notebook affronta tutto senza sudare.

La NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU offre prestazioni di alto livello sia per i giocatori che per i creatori. Alimentata dall’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, con nuovi RT Core e Tensor Core, questa GPU offre grafica di altissima qualità per una visuale immersiva.

Il display gaming Thin Bezel da 144 Hz IPS offre immagini incredibilmente vivaci, assicurandoti di non perdere mai un colpo durante le tue sessioni di gioco. L’esperienza visiva sarà semplicemente mozzafiato.

Quando il gioco si fa duro, il sistema di raffreddamento rivoluzionario dell’MSI Katana GF66 entra in azione. Con soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che per la GPU e fino a 6 heatpipe, questo laptop garantisce prestazioni al massimo livello anche nelle condizioni di gioco più estreme. L’utilizzo dell’esclusivo olio termico MSI contribuisce ulteriormente a mantenere le temperature sotto controllo.

Non solo l’MSI Katana GF66 eccelle nelle prestazioni grafiche, ma offre anche un audio di alta qualità con audio ad alta risoluzione. Immergiti nella tua musica senza perdite e goditi un’esperienza sonora straordinaria.

