MSI Modern 14: notebook compatto e potente in SUPER SCONTO Prime

MSI Modern 14 è la scelta perfetta se stai cercando un notebook che sia compatto, leggero e soprattutto molto veloce. Ora, grazie alla Festa delle Offerte Prime, puoi acquistarlo all’incredibile prezzo di 429 euro. Un minimo storico assoluto a cui puoi accedere, fino a domani, se sei abbonato ad Amazon Prime (provalo gratis 30 giorni).

MSI Modern 14 in offerta: la scheda tecnica

La serie Modern 14 è equipaggiata con l’ultimo processore Intel Core di 12a generazione, il che significa prestazioni elevate in multi-tasking e intrattenimento. Che tu stia lavorando su progetti impegnativi, guardando film in streaming o giocando, questo notebook non ti deluderà mai.

Il Modern 14 è progettato per migliorare il tuo flusso di lavoro. Il touchpad ingrandito, la tastiera retroilluminata di dimensioni standard con una corsa dei tasti ottimizzata di 1.5 mm e la possibilità di aprire il notebook fino a 180° rendono l’esperienza di utilizzo estremamente confortevole ed ergonomica. Inoltre, le porte USB-A, USB-C, Micro SD e HDMI ti consentono di collegare tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente, senza problemi.

Il Modern 14 è incredibilmente leggero, pesa solo 1.4 kg, ed è estremamente sottile, il che lo rende perfetto per chi è sempre in movimento. Portalo con te ovunque tu vada, senza sacrificare la potenza di calcolo di cui hai bisogno.

Con MSI Center Pro puoi portare l’ottimizzazione a un livello superiore. Regola facilmente modalità e risorse di sistema per adattarle alle tue esigenze e scenari specifici. Questo ti permette di massimizzare l’efficienza e ottenere il massimo da questo notebook potente.

Non farti scappare questa incredibile opportunità di acquistare il notebook MSI Modern 14 a soli 429 euro durante la Festa delle Offerte Prime di Amazon. Rinnova il tuo modo di lavorare e intrattenerti con un dispositivo che offre il meglio in termini di prestazioni, portabilità ed ergonomia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.