MSI Modern 15: che occasione il notebook su Amazon

Ha tutto ciò che serve per il lavoro e per lo studio: MSI Modern 15, come suggerisce il nome stesso, è un notebook di ultima generazione con peculiarità da top di gamma, ma proposto oggi da Amazon con uno sconto molto interessante. L’offerta in corso lo porta al suo prezzo minimo storico, il più basso di sempre.

Sconto Amazon sul notebook MSI Modern 15

Ecco le sue specifiche tecniche: display Full HD da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore AMD Ryzen 7 7730U, GPU Radeon AMD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe da 512 GB per lo storage, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, una gamma completa di porte tra le quali USB-C, USB Type-A e uscita video HDMI, batteria con autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli a proposito di caratteristiche e funzionalità integrate sono consultabili nella descrizione completa.

L’affare di oggi è MSI Modern 15 nella configurazione appena descritta e nell’elegante colorazione Blu al prezzo finale di 764 euro invece di 899 euro, grazie allo sconto del 15% per un risparmio di 135 euro applicato in automatico.

Amazon si occupa di vendita e spedizione, garantendo la consegna gratuita a domicilio in un solo giorni: se lo ordini subito, entro domani potrai mettere il notebook sulla scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.