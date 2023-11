MSI Modern 15: un'OCCASIONE che non puoi perdere (-41%)

Se stai cercando un laptop che unisca design moderno, prestazioni sbalorditive e portabilità senza sforzo, il MSI Modern 15 è ciò che fa per te, soprattutto oggi che è in mega sconto del 41% su Amazon. Questa offerta incredibile ti offre l’opportunità di possedere un dispositivo straordinario a un prezzo speciale di soli 499,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

MSI Modern 15: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

L’MSI Modern 15 non è solo un laptop, ma una dichiarazione di stile. Il suo design vivace e sottile si distingue dalla massa, con una finitura liscia e elegante che cattura l’attenzione già prima di aprire il coperchio. Ma le sue qualità estetiche non sono l’unico punto forte. Dotato dell’ultimo processore Intel Core i5-1235U di 12a generazione e della grafica Intel Iris Xe, questo laptop offre prestazioni eccezionali in multitasking e intrattenimento. La grafica Intel Iris Xe ti permette di potenziare la tua produttività quotidiana, offrendoti una qualità visiva nitida e dettagliata.

La serie Modern migliora il tuo flusso di lavoro grazie al touchpad ingrandito e alla tastiera retroilluminata di dimensioni standard, che ti consentono di lavorare comodamente anche in ambienti bui. La scocca del Modern 15 consente un’apertura fino a 180° e la funzione Flip-n-Share ti permette di condividere lo schermo con un clic, offrendoti uno spazio di lavoro più produttivo e flessibile.

Nonostante le sue prestazioni eccezionali, il Modern 15 è incredibilmente leggero, con un peso di soli 1,7 kg, rendendolo perfetto per chi è sempre in movimento. Puoi portarlo ovunque tu vada con facilità, senza dover sacrificare potenza o funzionalità.

Inoltre, l’esperienza audio del Modern 15 è semplicemente incredibile, grazie alla capacità di supportare un campionamento fino a 24 bit / 192 kHz. Immergiti nella tua musica preferita o goditi film e serie TV con un audio ad alta risoluzione che ti farà sentire ogni dettaglio come se fossi nel vivo dell’azione.

Infine, acquistando un laptop MSI, hai la sicurezza di una garanzia di 2 anni, indipendentemente dal fatto che tu lo acquisti con o senza fattura. Approfitta di questa offerta straordinaria e porta a casa il tuo MSI Modern 15 oggi stesso. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di possedere un laptop moderno, potente e incredibilmente elegante a un prezzo incredibile di soli 499,00 euro. Affrettati, questa promozione non durerà per sempre.

