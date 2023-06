Oggi il monitor curvo di MSI costa solo 99 euro

Adatto al lavoro, così come al gaming e all’intrattenimento multimediale, MSI PRO MP242C è un monitor curvo da 24 pollici progettato da uno dei marchi leader del mercato per offrire prestazioni elevate e un comfort visivo senza compromessi. Oggi segnaliamo su queste pagine lo sconto su Amazon che permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 99,99 euro.

MSI PRO MP242C: grande sconto sul monitor

Tra le caratteristiche più importanti citiamo la curvatura 1500R del pannello (la diagonale è 23,6 pollici), la risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), la tecnologia Anti-Flicker, i filtri Less Blue Light, la frequenza di aggiornamento da 75 Hz, l’inclinazione regolabile, la possibilità di montaggio su supporto VESA e gli speaker integrati (ognuno con una potenza pari a 2 W) che rendono superflua la connessione di altoparlanti esterni. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Grazie alla tecnologia MSI Anti-Flicker, viene fornita una corrente di uscita stabile per il monitor. In questo modo si lotta contro la secchezza degli occhi, il loro affaticamento e si ridurrà la possibilità di aver bisogno di occhiali da lettura in futuro.

Gli ingressi posizionati sul retro sono HDMI e VGA. Ancora, ha in dotazione il software Display Kit con funzionalità come l’impostazione di profili di visualizzazione preimpostati e la gestione del multitasking via split window su un unico schermo. In questo momento, grazie allo sconto del 23% applicato in automatico, è possibile acquistare MSI PRO MP242C al prezzo finale di soli 99,99 euro.

Vale infine la pena segnalare che Amazon garantisce la disponibilità immediata con la spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni al massimo. In altre parole, chi effettua l’ordine subito, riceverà il monitor entro metà settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.