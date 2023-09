MSI: nuovi BIOS per le schede madri risolvono il BoSD

MSI ha annunciato la disponibilità di nuovi BIOS per le schede madri con chipset Intel Z690 e Z790 che risolvono il bug responsabile del famigerato BSoD (Blue Screen of Death). Il problema era stato segnalato da molti utenti dopo il rilascio dell’aggiornamento KB5029351. Microsoft aveva però evidenziato che la colpa era del produttore taiwanese.

Nuovi BIOS per schede madri MSI

La maggioranza delle segnalazioni erano arrivate dagli utenti in possesso di schede madri MSI con chipset Intel Z790 e Z690, quindi compatibili con i processori Intel Alder Lake e Raptor Lake (socket LGA 1700). Il produttore taiwanese aveva rilasciato nuovi BIOS per aggiungere il supporto alle nuove CPU Intel Raptor Lake Refresh di 14esima generazione, ma era presente un’incompatibilità con l’update opzionale KB5029351 per Windows 11 22H2.

In seguito all’indagine approfondita, MSI e Intel hanno individuato il problema in alcune impostazioni del firmware relative all’architettura ibrida dei processori. Secondo il produttore taiwanese, il bug che porta alla visualizzazione del BSoD con errore “UNSUPPORTED_PROCESSOR” riguarda solo le CPU Intel Core i9 di 13esima generazione, quando l’utente usa queste versioni del sistema operativo:

Windows 11 22H2 (build 2221.2215) con update KB5029351

Windows 11 22H1 (build 22000.2360) con update KB5029332

Windows 10 22H2 (build 19045.3393) con update KB5029331

I nuovi BIOS includono un aggiornamento del micro codice delle CPU Intel che evita la comparsa dell’errore con i processori Intel di 13esima generazione e successive. MSI ha rilasciato i BIOS per le prime nove schede madri: MEG Z790 ACE, MPG Z790 CARBON WIFI, MPG Z790 EDGE WIFI, MAG Z790 TOMAHAWK WIFI, PRO Z790-A WIFI, PRO Z790-P WIFI, PRO Z790-P, PRO Z690-A WIFI e PRO Z690-A. Altri saranno disponibili entro la settimana, mentre i rimanenti verranno pubblicati sul sito ufficiale entro fine mese.