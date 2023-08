BSoD su Windows 11 con KB5029351: Microsoft indaga

Un nuovo aggiornamento pubblicato da Microsoft nella documentazione di supporto relativa a Windows 11 rende nota la presenza di un problema che causa la comparsa del BsOD accompagnato dal messaggio di errore “UNSUPPORTED_PROCESSOR”. Affligge una parte degli utenti che hanno installato l’update opzionale KB5029351 appena rilasciato.

Windows 11: l’update KB5029351 causa BSoD

L’esatta causa del Blue Screen of Death non è ancora stata individuata. Ecco quanto si legge nel bollettino della software house: Stiamo indagando le segnalazioni a proposito di un errore con schermo blu dopo aver installato gli aggiornamenti distribuiti il 22 agosto 2023 . Qui sotto, quanto mostrato sugli schermi dei meno fortunati.

Dopo uno o più riavvi a vuoto, la piattaforma dovrebbe essere in grado di eliminare in modo del tutto automatico l’aggiornamento fallato e di tornare alla versione precedente.

Microsoft ha ricevuto report di un problema per il quale gli utenti stanno ricevendo il messaggio di errore “UNSUPPORTED_PROCESSOR” su una schermata blu, dopo aver installato gli aggiornamenti pubblicati il 22 agosto 2023 (KB5029351), per poi riavviare i loro dispositivi. KB5029351 potrebbe disinstallarsi automaticamente per consentire a Windows di avviarsi come previsto.

Se ne parla anche su Reddit, con diversi feedback che fanno riferimento alla comparsa dell’anomalia su sistemi con processori pienamente supportati da Windows 11, smentendo così quanto riportato nell’avviso. Di seguito uno dei commenti in forma tradotta.

Questo aggiornamento ha causato il BSoD sul mio PC, all’avvio. Il codice di errore è “UNSUPPORTED_PROCESSOR”. Dopo alcuni reboot, ha effettuato un rollback automatico dell’aggiornamento, alla versione 22621.2134. Dunque, fate attenzione. Le specifiche: Intel Core i9-13900K su una MSI PRO Z690-A DDR4 con l’ultimo BIOS (7D25v1D).

Un’ipotesi formulata da coloro che hanno incontrato il problema ne attribuisce la responsabilità a un recente aggiornamento BIOS rilasciato proprio da MSI, in vista dell’arrivo delle CPU Intel di quattordicesima generazione. Il produttore non ha fino a questo momento rilasciato alcuna dichiarazione in merito.