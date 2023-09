Monitor curvo MSI a 99€: non serve aggiungere altro

I bordi ultrasottili e il pannello di alta qualità rendono l’offerta su Amazon a soli 99,99 euro per MSI PRO MP242C un’occasione da cogliere al volo. Vi si aggiunga che si tratta di un monitor curvo, quindi adatto per design ed ergonomia anche alle sessioni di lavoro, studio o intrattenimento più lunghe e intense, così da avere il quadro completo. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: lo sconto è applicato in automatico.

MSI PRO MP242C: il monitor curvo è un affare su Amazon

Con la sua diagonale da 24 pollici (per la precisione 23,6 pollici) e il raggio di curvatura 1500R, è caratterizzato dalla risoluzione Full HD e vanta il supporto a tecnologie come l’Anti-Flicker, i filtri Less Blue Light per tutelare la vista e una frequenza di aggiornamento da 75 Hz. Niente è lasciato al caso: l’inclinazione è regolabile, è compatibile con lo standard VESA per chi desidera appenderlo e ci sono gli altoparlanti integrati che rendono superflua la connessione a speaker esterni. Gli ingressi posizionati sul retro sono di tipo HDMI e VGA. Vuoi saperne di più? Consulta la scheda del prodotto.

Ciliegina sulla torta il software Display Kit in dotazione per configurare ogni parametro e impostazione nel migliore dei modi. Al prezzo finale di soli 99,99 euro, MSI PRO MP242C è un affare da non lasciarsi sfuggire. Ottimo per il lavoro e lo studio, ideale per il multitasking e l’intrattenimento multimediale, è già sulla tua scrivania.

Infine, segnaliamo che il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna a domicilio gratuita in pochi giorni, un valore aggiunto non da poco. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà a casa già entro fine settimana.

