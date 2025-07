MSI registra nuove schede madri AMD della serie 800

Proprio lo scorso mese, MSI ha registrato presso la Commissione Economica Eurasiatica (EEC) una nuova serie di schede madri della serie AMD 800 “MAX”, segno che il lancio di questi nuovi modelli, con piattaforma AM5, avverrà a breve. Tra i nomi che sono stati registrati, sono inclusi i modelli MEG X870E ACE MAX, MPG X870M EDGE TI MAX WIFI e B850 GAMING PRO MAX WIFI6E, ovvero un’evoluzione delle attuali schede madri basate sul controller AMD 800. Le nuove mobo della serie “MAX” sono proposte come aggiornamenti a metà ciclo, analogamente alla serie X570S e Z790, offrendo miglioramenti e funzionalità avanzate per gli utenti che decideranno di acquistarle.

MSI: registrati nuovi modelli di schede madri AMD MAX serie 800

Le nuove schede madri registrate da MSI usano i controller AMD 800, insieme al chip PROM21. Per via della mancanza del supporto USB4, il controller B850 è spesso il preferito da parte dei produttori per le schede micro-ATX, limitando così la disponibilità di modelli M-ATX basati sul chipset di fascia alta X870. Con i nuovi modelli, l’azienda rompe tuttavia questa tendenza con la MPG X870M EDGE TI MAX WIFI, una scheda madre micro-ATX con controller X870, che offre funzionalità più avanzate ma in un formato più compatto.

MSI MEG X870E ACE MAX si posiziona appena sotto al modello top di gamma della serie AMD 800, proponendosi come un modello dotato di caratteristiche di alto livello, ma a un prezzo più accessibile. Altre schede, come la B850 GAMING PRO MAX WIFI6E, si rivolgono agli utenti che cercano un equilibrio tra prestazioni e convenienza, con supporto per connettività Wi-Fi 6E.

MSI: un aggiornamento di “meta ciclo”

Continuando naturalmente a essere basate sulla piattaforma AMD AM5, le nuove schede madri MSI rappresentano il classico aggiornamento di metà ciclo, offrendo nuove e interessanti opzioni per chi decide ora di assemblare un PC.

Sebbene MSI non abbia ancora annunciato una data di lancio ufficiale, la registrazione presso l’EEC suggerisce che il debutto di queste schede madri avverrà a breve. Ulteriori dettagli su prezzi e specifiche complete potrebbero essere svelati nelle prossime settimane.