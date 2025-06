MSI RTX 5070 VENTUS 3X OC: ray tracing e AI al minimo storico

MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC è progettata per chi non accetta compromessi in termini di prestazioni nel gaming, sfruttando l’architettura NVIDIA Blackwell e tecnologie avanzate come ray tracing e AI. Ha in dotazione 12 GB di memoria GDDR7 e supporta il collegamento simultaneo a 4 schermi (3 uscite DisplayPort a 1 HDMI). Oggi la trovi al suo prezzo minimo storico su Amazon.

Gaming senza compromessi con la scheda MSI

Come anticipato, il supporto a DLSS 4 e Ray Reconstruction permette di aumentare la risoluzione e la qualità dell’output con l’intelligenza artificiale, riducendo la latenza e offrendo immagini più nitide e realistiche. Inoltre, il design a tripla ventola TORX Fan 5.0 garantisce un raffreddamento efficiente anche sotto carichi intensi, assicurando sessioni di gioco fluide e stabili con i titoli più esigenti, veicolando rapidamente il calore, catturandolo da una piastra di base in rame nichelato. È anche un acceleratore completo per creativi, professionisti e sviluppatori. L’esclusivo software MSI Center consente di monitorare, modificare e ottimizzare ogni parametro in tempo reale, mentre con Afterburner si assume il controllo dell’overclocking. Vuoi saperne di più? Consulta le specifiche complete della GPU.

La scheda video è in forte sconto e la puoi acquistare al suo prezzo minimo storico di di 709 euro, con un grande risparmio rispetto al listino ufficiale. MSI RTX 5070 VENTUS 3X OC è venduta e spedita da Amazon. Il voto medio ottenuto nelle recensioni è superiore a 4/5.

Se la ordini adesso, entro domani arriverà a casa tua con la consegna gratuita. È raccomandato l’utilizzo con un alimentatore da 650 W.