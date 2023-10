MSI Vector: il Notebook da gaming definitivo SCONTATO di 600 euro

Se sei un appassionato di gaming o un creativo che necessita di prestazioni straordinarie, il momento di fare l’affare della tua vita è arrivato. L’incredibile MSI Vector GP68 12V HX, dotato del potentissimo processore Intel Core i9-12900HX, è in vendita su Amazon con uno sconto imperdibile del 21%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 2.299,00 euro, anziché 2.899,00 euro. Inoltre se vuoi, lo puoi pagare in comode rate anche senza possedere una busta paga. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

MSI Vector: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il cuore pulsante dell’MSI Vector GP68 è il processore Intel Core i9-12900HX, con 8 core Performance e 8 core Efficient, garantendo una spinta senza precedenti ai tuoi progetti multitasking e alle tue sessioni di gioco più intense. Un salto di qualità nelle prestazioni è garantito anche grazie alle grafiche NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU, che portano esperienze di gioco e di creazione a un livello mai visto prima, grazie al ray tracing completo e all’intelligenza artificiale di DLSS 3.

Grazie al rivoluzionario design del dissipatore Shared-Pipe e al sistema Cooler Boost 5 di MSI, il tuo laptop rimarrà fresco anche nelle situazioni di gioco più intense. Non dovrai più preoccuparti del surriscaldamento mentre esplori mondi virtuali complessi.

La tastiera gaming SteelSeries RGB per-key ti permette di personalizzare ogni tasto a tuo piacimento, offrendoti non solo un’esperienza di gioco immersiva, ma anche un modo per monitorare lo stato del gioco in tempo reale attraverso l’illuminazione della tastiera.

Il Vector GP68 HX è dotato delle porte I/O più complete, offrendoti la massima flessibilità per connetterti a qualsiasi dispositivo o periferica. Inoltre, MSI offre un supporto completo per tutte le possibilità: la garanzia di due anni ti assicura tranquillità e puoi anche effettuare l’upgrade sia della RAM che dello storage senza invalidare la garanzia, basta contattare il supporto MSI per assistenza personalizzata.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di possedere un laptop da gaming che ridefinisce le regole del gioco e dell’elaborazione creativa. Con uno sconto del 21% su Amazon, il MSI Vector GP68 12V HX è il miglior investimento per i veri appassionati. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 2.299,00 euro. Non perdere altro tempo, questa offerta può terminare da un momento all’altro.

