Multipresa a cubo: la genialata che non ti aspettavi è in offerta Amazon

Oggi ti parliamo di qualcosa di particolare, che probabilmente non hai visto molto spesso ma che, ti assicuriamo, scoprirai essere straordinariamente utile specie se hai bisogno di fare spazio sulla tua postazione di lavoro.

Ci riferiamo a questa soluzione pratica e intelligente per collegare i tuoi dispositivi elettrici: una multipresa cubo con 3 prese AC e 3 prese USB che è in vendita a soli 20,99 euro invece di 29,99, grazie a un coupon sconto del 30% da applicare in pagina.

Multipresa cubo: perché è geniale e perché ti aiuterà

La multipresa cubo diventa facilmente un accessorio indispensabile per la casa, l’ufficio o il viaggio perché ti permette di avere a disposizione 3 prese AC per collegare computer, lampade, ventilatori e altri apparecchi elettrici e 3 prese USB per ricaricare smartphone, tablet, spazzolini elettrici e altri dispositivi con porta USB.

La multipresa si presenta con un design compatto e leggero, con dimensioni di 7,6 x 7,6 x 7,6 cm e un cavo di alimentazione da 1,8 m con spina UE. Puoi posizionarla facilmente sulla scrivania, sul comodino o in valigia, occupando poco spazio e mantenendo tutto in ordine.

Sul corpo trovi un interruttore indipendente che ti permette di spegnerla quando non la usi, risparmiando energia e migliorando la sicurezza. Inoltre, ha una protezione da sovratensione integrata che protegge i tuoi dispositivi da eventuali picchi di corrente.

Acquista ora la multipresa cubo su Amazon a soli 20,99 euro, ma affrettati ad applicare il coupon sconto che trovi in pagina altrimenti la perderai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.