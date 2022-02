Multipresa compatta e smart: prezzo REGALO su Amazon

Una multipresa che non conosce limiti soprattutto in tema di comodità. Sarà pure piccola e occuperà il minimo spazio ma mica ti fa scendere a compromessi. Ti basta spuntare il coupon su Amazon per pagarla 17,09€ e portartela a casa in un solo click. Conta che le spedizioni sono completamente gratuite se hai Prime e velocissime.

Multipresa compatta: una volta che la vedi, la vuoi

Una multipresa come questa è comodissima da avere, conta che puoi persino pensare di mettertela direttamente sulla scrivania visto che è piccola, occupa il minimo spazio ma allo stesso tempo ti offre una comodità assurda.

Sicuro e realizzato con materiali di prima qualità, questo gioiellino ha sia un tasto di accensione e spegnimento con tanto di LED che ti rende palese se è in funzione. Conta che ha anche un sistema di sicurezza integrato così proteggi tutti i dispositivi da potenziali corto circuiti e sovraccaricamenti.

A tua disposizione ti mette:

due prese di tipo shucko;

quattro entrate USB per collegare direttamente i cavi di alimentazione.

Praticamente sei prese in spazio ridotto e che funzionano tutte alla massima potenza senza mezzi termini. Sai cosa? Il suo potenziale si eleva una volta che ti faccio sapere che supporta a pieno la ricarica rapida così dimezzi anche i tempi su device come tablet, smartphone, wearable e laddove è supportata. Non ti preoccupare perché il chip integrato riconosce automaticamente il prodotto che colleghi così si adegua.

Acquista al volo questa multipresa sensazionale su Amazon, ti basta spuntare il coupon e in due secondi la aggiungi al carrello pagandola solamente 17,09€, accaparratela il prima possibile. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.