Multipresa da RECORD, piccola ma con 5 entrate incluso Type C (9€)

Se sei a corto di spazio questa multipresa da muro è pazzesca. L’ho scovata proprio ora su Amazon, costa meno di dieci euro e ti mette a portata di mano ciò che ti serve. Conta che non crea disordine visto che rimanere salda al muro laddove la agganci alla presa ed è comodissima da utilizzare ovunque.

La fai diventare tua con 9,99€ proprio ora, non perdere l’occasione. In fin dei conti ha anche un’entrata type C integrata per non scendere a compromessi.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia su Prime.

Multipresa da muro: semplice ma funzionale all’ennesimo livello

Come vedi da te, questa multipresa è diversa dalle solite a cui sei abituato. Per fortuna è proprio un prodotto geniale che ti aiuta a mantenere l’ordine ma ad avere comunque ciò che ti serve per non andare in cerca di altre prese libere in casa.

In modo particolare è piccola ma non si fa mancare niente dal momento che ti mette a disposizioni ben due prese con adattatore per non dover utilizzare shucko e tre porte sulla parte superiore. Due di queste sono USB classiche mentre quella centrale è una comodissima Type C.

In questo modo puoi ricaricare i tuoi prodotti tech utilizzando semplicemente i cavi e senza occupare tanto spazio. Non viene dimezzata la potenza ma anzi, hai la ricarica rapida che ottieni solitamente senza problemi.

Tasto di accensione e spegnimento annesso con tanto di sistema di sicurezza per prevenire cortocircuiti, sovraccaricamenti e così via.

Un passo in avanti verso la comodità.

Acquista al volo questa multipresa su Amazon, collegati prima che scada l’offerta così con 9,99€ te la porti a casa. Le spedizioni, come ti dicevo, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.