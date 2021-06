Multipresa di protezione Belking scontata del 37%

Torna in offerta uno degli accessori più apprezzati sia per la casa che per l’ufficio, per proteggere ogni genere di apparecchiatura elettronica. Stiamo parlando della multipresa Belkin Surge, una soluzione indispensabile per salvaguardare la nostra amata tecnologia.

Multipresa Belkin Surge 6 schuko 2 USB: caratteristiche tecniche

Si tratta di un prodotto piuttosto semplice, ma decisamente curato nel design e nella funzionalità. La scocca è realizzata in plastica, mentre i copri-MOV in fibra di vetro permettono di ritardare o estinguere eventuali incendi. La protezione CA a 3 linee, invece, permette di proteggere le apparecchiature da sbalzi di tensione, sovracorrenti e sovratensioni. La multipresa, infatti, è in grado di assorbire fino a 650 joule di potenza, assicurando una protezione ideale ai dispositivi di medie dimensioni come lettori Blu-Ray, console da gioco, modem e quant’altro. Presente inoltre un sistema di filtraggio che ottimizza la tensione in uscita mantenendola costante, in modo da prolungare la vita delle parti dedicate all’alimentazione.

Il dispositivo offre ben 6 prese schuko e 2 porte USB abilitate alla ricarica rapida. In questo modo non dovremo collegare alimentatori diversi, ma potremo ricaricare ed alimentare tutti i nostri apparecchi direttamente dalla multipresa. Non manca naturalmente un interruttore on/off che permette di spegnere con un solo tocco tutti i dispositivi connessi. Utile invece l’indicatore LED nella parte alta che indica la presenza, o meno, della messa a terra. Con un cavo lungo ben 2 metri, si tratta di un oggetto molto spesso trascurato, ma che in questo caso con una piccola spesa aggiunge davvero tanto alla nostra configurazione.

Grazie alle offerte del giorno, la multipresa è acquistabile su Amazon a soli 21,99 euro, quasi il prezzo più basso mai registrato per questa variante.