Multipresa filtrata 5 in 1: prezzo PAUROSO per un gioiellino

Sei alla ricerca di un modo per proteggere i tuoi dispositivi sempre attaccati alla corrente? Allora questa Multipresa Filtrata di APC fa proprio al caso tuo.

La puoi trovare al momento su Amazon con un’incredibile offerta del 17% di sconto che ti permette di averla a soli 19,99€. Aggiungila subito al carrello e completa l’acquisto prima che la promozione termini o che il prodotto va bene esaurimento.

Se possiedi un account Amazon Prime ricordati che potrai riceverla a casa con una spedizione veloce gratuita in tutto il territorio italiano.

Tieni sempre al sicuro i tuoi dispositivi con questa multipresa di APC

Avere un impianto elettrico nuovo non sempre significa avere delle prese elettriche sicure. Basta un corto circuito o un temporale per poter rovinare in pochi secondi i tuoi dispositivi collegati. Da oggi però potrai tenerli sempre al sicuro con questa Multipresa Filtrata di APC. Puoi stare più che tranquillo che in questo modo computer, console e tutti i dispositivi che vorrai saranno sempre collegati in completa sicurezza.

Questa multipresa è fornita di cinque prese schuko, in questo modo non avrai bisogno ulteriori adattatori. Ti posso assicurare personalmente che questo prodotto è più che formidabile, grazie alla tecnologia “Surge Arrest” ti avvisa tramite LED se la multipresa è stata danneggiata e allo stesso tempo scollega i dispositivi in modo da proteggerli. È dotata inoltre di un secondo LED che ti segnala se la messa a terra della presa a muro è in sicurezza.

Il suo cavo lungo 1,80 metri ti garantirà di posizionarla comodamente dietro i mobili o nascosta dietro la scrivania. Potrai attaccarla anche al muro grazie ai sostegni appositi. Le prese collocate in modo orizzontale ti aiuteranno a risparmiare spazio per riuscire a collegare tutto ciò che vorrai senza sprecare prese.

Non lasciarti scappare questa occasione e acquista subito la tua Multipresa Filtrata di APC grazie all’offerta su Amazon che ti permette di averla a soli 19,99€ grazie allo sconto del 17%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.