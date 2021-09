Multipresa geniale: due USB non guastano MAI

Ci sono piccoli strumenti intelligenti che in alcune circostanze possono renderci la vita molto più facile. Ne è un esempio questo adattatore per presa a muro AONOKA che di fatto triplica le possibilità nella consapevolezza del fatto che un punto di ricarica può sempre tornare utile. Oggi il prodotto è in offerta e ti regala il 29% di sconto, ma il punto è un altro: un adattatore multipresa di questo tipo può davvero fare la differenza.

Multipresa con USB

Quando si progetta una casa, infatti, si pensa a come saranno disposte le stanze e dove saranno dislocati gli elettrodomestici, quali saranno i punti luce necessari e dove sia importante prevedere prese a muro. Una cosa non è però prevedibile: quando e dove ti possa servire un punto di ricarica per lo smartphone, il tablet o il laptop. Succede quindi che inizia l'antipatico balletto delle prese a muro staccate e riattaccate per alternare lo spazio con la spina del caricatore. Non ti è mai capitato?

La multipresa AONOKA vuole ovviare proprio a questo problema, occupando una presa a muro senza di fatto occuparla davvero. La capacità è pari a 16A/4000W e sa fermare in automatico la ricarica quando non più necessaria.

Basta inserirla nel muro ed è attiva: lo spinotto generale resta di fatto ancora disponibile, ma viene affiancato da 2 prese USB ulteriori ai quali potersi attaccare. Utile in camera da letto, ma utilissimo soprattutto in salotto o in cucina ove sono molti gli elettrodomestici o i prodotti elettronici che necessitano di alimentazione continua. Laddove sarebbe stato utile – ma imprevedibile – adottare una presa a muro per lo smartphone, ora la soluzione è a portata di mano con appena 9,99 euro.