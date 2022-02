Multipresa GENIALE: se te la metti in casa, svolti (20€)

Sai quelle solite ciabatte che colleghi alla corrente e poi stanno sempre in mezzo ai piedi? Prendile e scordale perché ormai sono superate. Non può non essere così dopo che ho visto questa multipresa da muro che è di un geniale in modo assurdo Non occupa spazio, ti mette a disposizione praticamente 6 prese ed ha persino una mensolina su cui appoggiare i dispositivi. Io ne sono rimasta sconvolta ed è per questo che te la sto suggerendo, su Amazon costa appena 21,99€ che non è neanche un prezzo elevato vista la qualità. Piace anche a te, vero? Allora non perdere neanche un minuto in più.

Prima la ordini, prima la ricevi con le spedizioni gratuite e rapidissime di Prime.

Multipresa da muro: non ne avevi mai vista una così

Questa multipresa è davvero intelligente perché non ti fa scendere a compromessi, ma anzi, eleva la tua esperienza a casa. Praticamente ti mette a portata di mano sei entrate elettriche senza sacrificare spazio e mantenendo il tutto sempre in ordine. Lei stessa si collega alla corrente mediante una semplice spina e poi funziona alla grande.

Per essere più precisi ti offre:

due prese tipo schuko così non hai bisogno di altri adattatori, ovviamente;

così non hai bisogno di altri adattatori, ovviamente; 4 entrate USB a cui collegare direttamente i cavi per alimentare smartwatch, smartphone, wearable, tablet e così via.

Come ti dicevo, non è da meno anche la mensolina incorporata che trovo geniale. Grazie a questa appoggi i tuoi prodotti mentre sono in carica così non devi lasciarli sul bordo di qualche mobile in attesa di un danno.

Concludo col dirti che è sicurissima e costruita con materiali di prima qualità che tutelano sia te che la tua casa.

Acquista al volo questa multipresa da muro super intelligente. La acquisti e la ricevi a casa in uno o due giorno con le spedizioni Prime. Ti basta aggiungerla la carrello per pagarla immediatamente 21,99€.