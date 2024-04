Multipresa SALVASPAZIO con 11 prese e USB comodissima: solo Amazon

L’ho scovata per caso perché ne stavo cercando una simile. Sotto la scrivania fa sempre comodo avere delle prese in più ma allo stesso tempo, quanto sarebbe comodo avere una multipresa sopra? Ebbene, questo modello ha dimensioni compatte ma tutto al posto giusto. Con 11 entrate in generale e 3 di queste USB, può essere messa un po’ dove vuoi e usata come credi.

Ha un cavo lungo 5 metri ed è sicura, robusta e ideale. Collegati su Amazon dove lo sconto del 15% la rende più conveniente ma non aspettare troppo: si tratta di un’offerta a tempo. Falla tua con 30,59€ con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Multipresa 11 in 1 che salva lo spazio e anche la tua vita

Quando ti serve una presa libera, non c’è mai a disposizione. Molte ciabatte sul mercato sono comode perché abbreviano le distanze, ma molte volte peccano in quantità disponibili. Con questo modello non corri alcun rischio e non sacrifichi alcuna caratteristica.

Infatti ha un cavo lungo 5 metri che ti consente di spaziare in lungo e in largo potendola posizionare o attaccare dove ti fa più comodo. Ha una forma quadrata che riduce notevolmente lo spazio di ingombro occupo ma allo stesso tempo e utilizzabile su tutti i lati.

Sulla parte frontale hai 4 prese di tipo schuko, su due laterali hai 4 entrate bivalenti e sul terzo e ultimo laterale, sono posizionate 3 prese USB per collegare direttamente dispositivi e accessori tech.

Con un totale di 11 possibilità è impossibile esaurire lo spazio o le soluzioni. Ti faccio sapere che c’è anche il foro nel caso in cui la volessi attaccare al muro.

Collegati subito su Amazon dove la multipresa 11 in 1 salvaspazio è in promozione a tempo, falla tua a soli 30,59€ con un click veloce.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con Prime.