Multipresa ULTRASLIM che torna utilissima: per 9€ è una furbata

Invece di impazzire perché non sai dove o come collegare i tuoi attrezzi e dispositivi tecnologici alla corrente, porta a casa un’alleata: la multipresa di BTcino. Un modello ultraslim comodissimo perché può essere infilato ovunque, persino dietro il divano o la scrivania se non la vuoi tenere in bella vista. Con 4 entrate e un tasto di accensione e spegnimento, è l’acquisto migliore che potresti fare. Comprala subito su Amazon con soli 9,89€ ora che è in sconto.

Multipresa ultraslim: una rivelazione per la casa

Solitamente le multiprese sono un po’ ingombranti oltre che scomode e brutte da vedere. Se vuoi un sistema da poter infilare ovunque e nascondere alla vista, questa soluzione di BTcino è quella giusta. È un modello ultraslim, così sottile da lasciarti a bocca aperta. Grazie a questa soluzione, però, puoi avere tutti gli attacchi in corrente che ti occorrono senza seminare disordine per la tua casa. Pensa a quanto possa essere efficiente se messa sulla scrivania: l’appoggi in concomitanza con il muro, se puoi, oppure l’appendi grazie alla fessura predisposta ed il gioco è fatto.

Per quanto riguarda il suo funzionamento, beh, questo è classico. Hai a disposizione 4 entrate elettriche per prese italiane e un interruttore per accenderla e spegnerla. Quest’ultimo è dotato anche di LED luminoso per una comodità aggiuntiva. Collegala alla presa prinicipale con il suo cavo robusto e lungo a sufficienza per offrirti il massimo del comfort ed il gioco è fatto.

Il prezzo in offerta su Amazon

Spendi poco, ma porti a casa l’accessorio perfetto per risolvere i tuoi problemi. Se hai bisogno di una multipresa, scegli quella Ultraslim di BTcino e vai sul sicuro non solo per il suo design, ma anche per una questione di garanzia sul marchio. Approfitta dello scontosu Amazon e comprala subito a soli 9,89€.