Multipresa verticale 8 schuko e 8 USB in offerta

L’offerta che vi riportiamo oggi è su un accessorio indispensabile in ufficio, ma decisamente comodo anche a casa. Si tratta della multipresa verticale Yaruike, una soluzione interessante per proteggere le proprie apparecchiature elettroniche ed organizzarne i cavi.

Multipresa verticale Yaruike 16 in 1: caratteristiche tecniche

Innanzitutto la multipresa permette di alimentare fino a 16 dispositivi per una massimo di 2500W. Presenta 8 prese Schuko e 8 ingressi USB in modo da collegare separatamente dispositivi mobili e fissi. Si tratta di una soluzione piuttosto funzionale, in particolar modo per i dispositivi mobili, che grazie alla ricarica rapida non necessitano di alimentatori esterni. Potremo collegare smartphone, tablet o cuffie wireless inserendo il cavo direttamente alla multipresa. Non manca uno switch on/off che permette con un solo tocco di spegnere tutti i dispositivi collegati.

Come premesso però le ragioni per acquistare un dispositivo del genere non sono esclusivamente per migliorare la gestione dei cavi. A caratterizzarlo ci sono diversi livelli di protezione che potrebbero rappresentare la salvezza per le apparecchiature connesse. Sono presenti le protezioni per il corto circuito, per le sovratensioni e nel caso dei dispositivi mobili per il sovraccarico. Quest’ultima, infatti, interrompe automaticamente la ricarica una volta che la batteria avrà raggiunto la capacità massima. La scocca inoltre è realizzata in materiale antincendio, così da avere il tempo per mettere al sicuro le apparecchiature anche nei casi più gravi.

Grazie alle offerte del giorno, la multipresa è acquistabile su Amazon a soli 23,84 euro con uno sconto del 30% sul prezzo di listino, grazie a due sconti, uno dei quali attivabile tramite coupon direttamente dalla pagina prodotto.