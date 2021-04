Multipresa verticale: grande utilità in offerta lampo

Ci sono soluzioni che, oltre a consentire un risparmio grazie all’offerta lampo disponibile su Amazon, consentono un risparmio grazie all’insieme di lavori che consentono di evitare. Una multipresa verticale, ad esempio, permette di evitare l’intervento di elettricisti con relativi lavori sul muro e sulle prese esistenti. Bastano 25,49 euro, insomma, per creare un punto di collegamento sia per un ufficio, sia per una postazione pc improvvisata in casa, sia ancora per collegare piccoli elettrodomestici da cucina.

Multipresa verticale: piccolo spazio, grande utilità

In questo sconto del 23% c’è molto, insomma:

8 prese Schuko (2500W/10A) per pc ed elettrodomestici

4 USB per smartphone, auricolari, tablet, e-reader e altro ancora

protezione da sovracorrente che mette al riparo ogni dispositivo in carica

Soli 17 cm di altezza, su una base di 12,8×12,8 cm. Dimensioni contenute, insomma, per poter concentrare in pochissimo spazio tutto quanto necessario per organizzare la propria postazione senza dover dipendere dal numero e dal tipo di prese a muro. Il cavo, lungo 2 metri, garantisce sufficiente libertà di dislocazione della torretta di alimentazione ed un semplice pulsante spegne l’intera postazione quando non più utile.