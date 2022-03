Multitasking al top grazie al Mini PC da 12GB di RAM a soli 240 euro

Se sei alla ricerca di un nuovo Mini PC, allora l’offerta sul NiPoGi J4205 è esattamente ciò che fa al caso tuo. Si tratta di un computer equipaggiato con un processore Intel e ben 12GB di memoria RAM che offre un rapporto qualità/prezzo eccezionale per la fascia in cui si propone. Grazie ad un doppio sconto su Amazon, oggi puoi acquistarlo al suo minimo storico per soli 239 euro.

Mini PC NiPoGi J4205: caratteristiche tecniche

Il Mini PC propone uno chassis completamente in metallo piuttosto particolare, completamente forato lungo il profilo superiore per agevolare la dispersione del calore. All’interno, naturalmente, ospita un processore Intel Celeron J4205 quad-core con una frequenza massima di 2,6GHz. Questo è supportato da 12GB di memoria RAM e un SSD da 256GB naturalmente espandibili. È possibile, infatti, aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici grazie ad un pratico coperchio a scorrimento. Si tratta di una configurazione piuttosto performante pensata per gestire al meglio un numero elevato di finestre. Questo consente di ottimizzare i grandi flussi di lavoro, ideale soprattutto per l’elaborazione dei documenti con Office e la navigazione. Seppur pensato per un utilizzo professionale, quindi, è perfetto anche a casa per la vita quotidiana o per lo studio.

Anche dal punto di vista della connettività non manca nulla. Le porte USB sono quattro di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, entrambe HDMI, consentendo di gestire contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete in termini di velocità e stabilità. Sono presenti, in ogni caso, anche le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual-band che il Bluetooth 4.2 perfetto per collegare le periferiche di input lasciando libere le porte USB.

Grazie allo sconto del 10%, a cui si somma un coupon di ben 40 euro, il NiPoGi J4205 è disponibile su Amazon a soli 238,91 euro per un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino.

