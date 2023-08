Come vedere Murray-Sinner in streaming (ATP Toronto)

Murray-Sinner va in scena per gli ottavi di finale del singolare maschile nella cornice dell’ATP Toronto. L’inizio del match è in programma per le ore 02:20 di venerdì 11 agosto, ma come spesso accade potrebbe essere posticipato. Chi è disposto a puntare la sveglia, potrà vedere la partita in streaming su NOW, sul televisore oppure comodamente dallo smartphone.

ATP Toronto: guarda in streaming Murray-Sinner

A ospitare l’incontro è il campo principale, il Center Court. Si tratta della terza sfida tra i due. Fin qui il bilancio è in perfetta parità, con una vittoria a testa. Entrambi i tennisti hanno superato il turno precedente della competizione canadese eliminando colleghi italiani: è toccato rispettivamente a Sonego (6-7, 0-6) e a Berrettini (4-6, 3-6). Lo scozzese è alla posizione 40 del ranking, l’altoatesino invece è il numero 8 e per lui c’è la prospettiva concreta di entrare presto nella Top 5.

Gli altri ottavi di finale del torneo, tutti visibili in streaming su NOW, sono: Alcaraz-Hurkacz, Paul-Giron, Monfils-Vukic, Mc-Donald-Raonic, Davidovich-Ruud, Fritz-De Minaur e Musetti-Medvedev. Chi uscirà a testa alta dal match tra Andy Murray e Jannik Sinner dovrà poi vedersela ai quarti con il vincente tra il francese Gaël Monfils e l’australiano Aleksandar Vukic.

