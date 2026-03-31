Musica a tutto volume e chiamate seza perderti nulla con le JBL Live Flex 3 (-37%)

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JBL Live Flex 3: cuffiette Bluetooth straordinarie

Le cuffiette Bluetooth JBL Live Flex 3 sono studiate per essere confortevoli e per garantire un audio meraviglioso sia per ascoltare la musica che per fare chiamate. Offrono driver dinamici potenti che garantiscono bassi corposi e alti e medi cristallini per non perderti nulla. E grazie alla cancellazione attiva del rumore puoi fare chiamate in qualsiasi posto senza nessun disturbo.

Si collegano velocemente ai tuoi dispositivi con connessione multipoint che ti permette quindi di associarli a più device in contemporanea passando da uno all’altro in modo semplice. Garantiscono un design confortevole che si adatta bene alle orecchie e che ti permette di indossarle per tutto il tempo che vuoi senza fastidio. La custodia possiede un pratico display interattivo che ti permette tra le altre cose di vedere la batteria residua. Potrai avvalerti di un’autonomia fino a 10 ore con gli auricolari e 40 ore con la custodia.

Queste sono soltanto alcune delle straordinarie caratteristiche di queste bellissime cuffiette Bluetooth. Dunque non rischiare di arrivare tardi. Vai ora su Amazon e acquista le tue JBL Live Flex 3 a 126,50 euro, invece che 199,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.