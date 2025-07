Musica galleggiante con la Select 4 Go, 19€ per 20 ore di riproduzione

Porta la musica sempre con te, persino dentro il mare. Non ci sono limiti di comodità e di praticità quando hai un sistema come il Select 4 Go di Soundcore. Un vero successo che ti permette di godere di 20 ore di riproduzione e di un suono pazzesco. Per merito del Prime Day 2025, lo trovi in offerta a soli 19,99 euro su Amazon. Fossi in te lo metterei subito nel carrello visto che hai tempo fino a mezzanotte.

Disponibile in una miriade di colorazioni differenti, la Select 4 Go di Soundcore è una cassa Bluetooth di ultima generazione. Sono diversi i suoi punti chiave ma le dimensioni fanno sicuramente da padrone. Leggera ma al contempo robusta, questa cassa la porti letteralmente con te non solo perché è piccola ma anche un occhiello integrato con cui puoi facilmente appenderla ovunque. Il sistema di cui è dotato la protegge dalla polvere e la rende impermeabile oltre che galleggiante. In altre parole, è idrofobica a tutti gli effetti.

Collegala ai tuoi device, come lo smartphone e sfrutta la connessione stabile e a bassa latenza. Nel caso tu ne abbia anche più di una, puoi amplificare il suono collegandole in simultanea così da diffondere l’audio senza ritardi. L’altoparlante integrato ha una potenza da 5W con cui crea un audio immersivo e che non pecca di profondità. Infatti i bassi sono presenti e mai gracchianti per un risultato che soddisfa ogni gusto. Non c’è modo di trovarsi male con questo dispositivo considerando, infine, che ti offre un’autonomia da 20 ore per fare festa anche un giorno intero senza alcun intoppo.

Prima di poter ballare per tutta la notte, devi acquistare la tua versione di Select 4 Go di Soundcore. Collegati su Amazon per approfittare delle ultime ore del Prime Day 2025 e porta a casa la tua a cassa Bluetooth con 19,99 euro in sconto.