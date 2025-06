Musica ovunque, anche in acqua: soundcore Select 4 Go a -27%

soundcore Select 4 Go è l’altoparlante Bluetooth perfetto per accompagnarti ovunque, grazie alla sua straordinaria autonomia fino a 20 ore con una sola ricarica. Oggi lo trovi in offerta a tempo su Amazon, con un grande risparmio (è in sconto del 27% sul listino). Compatto, ma potente, riproduce un suono nitido e dinamico, ideale per ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi situazione, anche all’aperto. Inoltre, con la connessione TWS, puoi anche accoppiare due unità per un’esperienza stereo più coinvolgente, ottima per creare l’atmosfera giusta durante le feste d’estate, i picnic o i momenti di relax in compagnia.

Speaker wireless? soundcore Select 4 Go!

Progettato per l’attività outdoor, vanta la certificazione IP67 così da garantire la resistenza totale a polvere e acqua. È persino in grado di galleggiare, risultando così perfetto per la spiaggia e la piscina. Il design leggero e il pratico cinturino lo rendono facilmente trasportabile, mentre la struttura robusta assicura la protezione anche in condizioni ambientali difficili. Come anticipato, la connessione senza fili con smartphone tablet e altri dispositivi avviene tramite Bluetooth. Scopri di più nella scheda tecnica dello speaker wireless.

Non perdere l’occasione, approfitta dell’offerta a tempo e acquista soundcore Select 4 Go al prezzo finale di soli 21,99 euro, con uno sconto del 27% rispetto al listino ufficiale (29,99 euro).

L’altoparlante Bluetooth è venduto dallo store ufficiale del marchio Anker che lo produce e spedito da Amazon, con la consegna gratis direttamente a casa tua entro pochi giorni se sei un membro Prime. Scegli la colorazione che preferisci tra viola e giallo, bianco, blu, nero, bianco e rosso e verde, la spesa finale non cambia.