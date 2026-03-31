 Musica, podcast e audiolibri: Amazon Music sfida Spotify con l’offerta 3 mesi gratis
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Musica, podcast e audiolibri: Amazon Music sfida Spotify con l’offerta 3 mesi gratis

Amazon Music cresce grazie a prezzo competitivo, audiolibri inclusi, audio HD e 3 mesi gratis, diventando una valida alternativa a Spotify per musica e podcast.
Musica, podcast e audiolibri: Amazon Music sfida Spotify con l’offerta 3 mesi gratis
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Amazon Music cresce grazie a prezzo competitivo, audiolibri inclusi, audio HD e 3 mesi gratis, diventando una valida alternativa a Spotify per musica e podcast.

Negli ultimi mesi Amazon Music Unlimited sta guadagnando sempre più utenti diventando, per molti, una vera alternativa a Spotify. Il motivo principale è il rapporto qualità-prezzo: a fronte di un costo mensile simile ad altri servizi di streaming, Amazon offre musica, podcast e anche audiolibri inclusi nell’abbonamento. In più, in questo periodo è disponibile una promozione molto interessante che offre 3 mesi gratis per i nuovi clienti.

Prova gratuitamente Amazon Music

Oltre 100 milioni di brani senza pubblicità

Uno dei punti di forza di Amazon Music Unlimited è il catalogo musicale, che include oltre 100 milioni di brani ascoltabili senza pubblicità e on demand. Questo significa che puoi scegliere qualsiasi canzone e ascoltarla quando vuoi, senza interruzioni. Sono inclusi anche i podcast più popolari senza pubblicità, una funzione molto apprezzata da chi ascolta contenuti mentre viaggia o fa sport.

Audiolibri inclusi nell’abbonamento

Una delle differenze principali rispetto a Spotify è la presenza degli audiolibri. Con Amazon Music Unlimited è possibile scegliere un audiolibro al mese tra un catalogo di oltre 350.000 titoli. In pratica, con un solo abbonamento hai musica, podcast e libri audio. Questa funzione rende il servizio particolarmente interessante per chi ama leggere ma ha poco tempo e preferisce ascoltare libri durante la giornata.

Audio HD e audio spaziale

Amazon Music Unlimited include anche audio HD e audio spaziale, che offrono una qualità del suono più alta rispetto allo streaming standard. Con cuffie compatibili, l’audio spaziale permette un’esperienza più immersiva, simile a quella di un concerto dal vivo.

Offerta a tempo limitato: 3 mesi gratis

L’offerta è valida per i nuovi clienti che non hanno mai attivato Amazon Music Unlimited e permette di utilizzare tutte le funzionalità del servizio gratuitamente per tre mesi. Dopo il periodo di prova, l’abbonamento continua automaticamente al prezzo mensile standard di 10,99€, salvo disdetta. Per provare gratuitamente Amazon Music clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 mar 2026

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Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
31 mar 2026
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