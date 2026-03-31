Musica, podcast e audiolibri: Amazon Music sfida Spotify con l’offerta 3 mesi gratis

Negli ultimi mesi Amazon Music Unlimited sta guadagnando sempre più utenti diventando, per molti, una vera alternativa a Spotify. Il motivo principale è il rapporto qualità-prezzo: a fronte di un costo mensile simile ad altri servizi di streaming, Amazon offre musica, podcast e anche audiolibri inclusi nell’abbonamento. In più, in questo periodo è disponibile una promozione molto interessante che offre 3 mesi gratis per i nuovi clienti.

Oltre 100 milioni di brani senza pubblicità

Uno dei punti di forza di Amazon Music Unlimited è il catalogo musicale, che include oltre 100 milioni di brani ascoltabili senza pubblicità e on demand. Questo significa che puoi scegliere qualsiasi canzone e ascoltarla quando vuoi, senza interruzioni. Sono inclusi anche i podcast più popolari senza pubblicità, una funzione molto apprezzata da chi ascolta contenuti mentre viaggia o fa sport.

Audiolibri inclusi nell’abbonamento

Una delle differenze principali rispetto a Spotify è la presenza degli audiolibri. Con Amazon Music Unlimited è possibile scegliere un audiolibro al mese tra un catalogo di oltre 350.000 titoli. In pratica, con un solo abbonamento hai musica, podcast e libri audio. Questa funzione rende il servizio particolarmente interessante per chi ama leggere ma ha poco tempo e preferisce ascoltare libri durante la giornata.

Audio HD e audio spaziale

Amazon Music Unlimited include anche audio HD e audio spaziale, che offrono una qualità del suono più alta rispetto allo streaming standard. Con cuffie compatibili, l’audio spaziale permette un’esperienza più immersiva, simile a quella di un concerto dal vivo.

Offerta a tempo limitato: 3 mesi gratis

L’offerta è valida per i nuovi clienti che non hanno mai attivato Amazon Music Unlimited e permette di utilizzare tutte le funzionalità del servizio gratuitamente per tre mesi. Dopo il periodo di prova, l’abbonamento continua automaticamente al prezzo mensile standard di 10,99€, salvo disdetta. Per provare gratuitamente Amazon Music clicca qui.