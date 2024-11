Musk chiede dati sanitari agli utenti di X per addestrare Grok

Elon Musk vuole che la sua intelligenza artificiale Grok sia la migliore al mondo in molti campi, tra cui la medicina. Per raggiungere questo obiettivo, non esita a fare strane richieste agli utenti di X.

Per addestrare Grok, xAI utilizza l’enorme quantità di dati disponibili sul social network. Ma Elon Musk sembra ora intenzionato a fare un passo avanti, in modo che l’AI sia in grado di interpretare anche i risultati delle TAC e delle risonanze magnetiche.

“Provate a inviare a Grok radiografie, scansioni PET, risonanze magnetiche o altre immagini mediche per analizzarle. È ancora agli inizi, ma è già abbastanza preciso e migliorerà sempre di più“. Fateci sapere se Grok ha ragione o se deve essere migliorato“, ha scritto in un post su X che è passato inosservato.

Try submitting x-ray, PET, MRI or other medical images to Grok for analysis.

This is still early stage, but it is already quite accurate and will become extremely good.

Let us know where Grok gets it right or needs work.

— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2024