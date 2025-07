Musk contro il mega-disegno di Trump: nasce America Party?

L’uomo più ricco del mondo ha appena dichiarato guerra al Presidente che ha contribuito a eleggere. Elon Musk promette di distruggere politicamente ogni repubblicano che sostiene il mega-disegno di legge di Trump. E minaccia di fondare un nuovo partito se le cose non cambiano. Benvenuti nella soap opera più costosa della storia americana.

Musk non usa mezzi termini. Su X ha scritto: “Ogni membro del Congresso che ha partecipato alla campagna per ridurre la spesa governativa e poi ha votato per il più grande aumento del debito della storia dovrebbe vergognarsi! E perderanno le primarie l’anno prossimo, fosse anche l’ultima cosa che faccio su questa Terra.”

L’ironia è devastante: l’uomo che ha speso oltre 250 milioni di dollari per far eleggere Trump nel 2024 ora promette di spendere altrettanto per distruggerlo politicamente.

Cos’è cambiato? Il Big Beautiful Bill di Trump. Un mega-disegno di legge che secondo il Congressional Budget Office aggiungerà 3,3 trilioni di dollari al deficit in dieci anni. Per Musk è il tradimento finale dei principi conservatori.

Musk non si limita alle minacce. Ha annunciato che se il disegno di legge passerà, fonderà “l’America Party” il giorno dopo, definendo l’attuale sistema politico come il “Porky Pig Party” – un unico partito del maiale che spende senza controllo.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.

Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025