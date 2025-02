Musk ai dipendenti federali: Spiegate il vostro lavoro oppure...

Elon Musk ha lanciato un ultimatum ai dipendenti del governo federale. Sabato, in un tweet, ha annunciato che presto riceveranno una mail in cui dovranno spiegare cosa hanno combinato nell’ultima settimana. Chi non risponderà, sarà considerato dimissionario.

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.

Failure to respond will be taken as a resignation.

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025