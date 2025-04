Musk ha evitato sanzioni per 2,37 miliardi di dollari?

Elon Musk ridurrà il suo impegno governativo a partire dal mese di maggio, in quanto il lavoro del DOGE (Department Of Government Efficiency) è quasi terminato. Secondo alcuni senatori democratici, la sua posizione privilegiata potrebbe consentirgli di evitare sanzioni fino a 2,37 miliardi di dollari.

65 azioni da 11 agenzie governative

Il compito del DOGE è ridurre la spesa pubblica. Ciò è avvenuto tramite licenziamenti, tagli di fondi e risoluzione di contratti. Ma secondo le stime dei democratici di una sottocommissione del Senato, il governo potrebbe perdere circa 2,37 miliardi di dollari. Questa cifra deriva dalle possibili sanzioni che potrebbero essere inflitte alle aziende di Elon Musk al termine delle azioni (indagini, cause e altre) in corso.

I senatori sottolineano che l’incarico affidato da Donald Trump potrebbe essere un grande vantaggio per Musk, considerata la sua influenza sulle decisioni governative. In pratica è un enorme conflitto di interesse. Alla data del 20 gennaio 2025 (quando Trump è diventato Presidente), le aziende di Musk (The Boring Company, Neuralink, SpaceX, Tesla e xAI) erano soggette ad almeno 65 azioni da 11 agenzie governative.

Tra le azioni quantificabili ci sono possibili multe fino a 1,19 miliardi di dollari per Tesla (affermazioni false o ingannevoli sulle funzionalità di guida autonoma), fino a 1,59 milioni di dollari per Neuralink (esperimenti vietati su scimmie e maiali) e 633.009 dollari per SpaceX (violazione dei requisiti per i lanci).

Elon Musk ha inoltre risparmiato milioni di dollari evitando i costi legali e guadagnato milioni di dollari attraverso nuovi contratti con il governo. Il DOGE ha tagliato il budget e licenziato diversi dipendenti delle agenzie che avevano avviato controlli sulle sue aziende. Un portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che Musk non ha mai sfruttato la sua posizione per ottenere guadagni personali o finanziari, quindi le accuse sono false.