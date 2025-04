Musk riduce l'impegno con il DOGE per seguire Tesla

L’indiscrezione era circolata all’inizio del mese. Ora è arrivata la conferma dal diretto interessato. Elon Musk ha comunicato che dedicherà solo uno o due giorni alla settimana al DOGE (Department Of Government Efficiency), in quanto il lavoro è quasi completo. L’uomo più ricco del mondo si occuperà principalmente di Tesla, visto il crollo delle vendite e dei profitti.

Musk seguirà la crisi di Tesla

Dopo aver finanziato la campagna elettorale di Donald Trump, Elon Musk è stato scelto dal Presidente degli Stati Uniti per ridurre la spesa pubblica attraverso il DOGE. In circa tre mesi sono stati licenziati migliaia di dipendenti governativi, annullati centinaia di contratti di appalto e tagliati miliardi di finanziamenti considerati inutili.

Uno degli ultimi tagli ha riguardato la National Science Foundation (NSF), agenzia governativa che sostiene la ricerca in molti campi della scienza (escluso quello medico). La NSF ha perso circa 135 milioni di dollari che servivano per sovvenzionare diversi progetti di ricerca, tra cui quelli avviati per combattere la disinformazione e i deepfake AI.

Durante la chiamata sugli utili, Musk ha dichiarato che il lavoro del DOGE è quasi finito, quindi ridurrà il suo impegno a uno o due giorni alla settimana. Non lascerà il DOGE, ma come consulente speciale del governo può lavorare solo 130 giorni all’anno.

Musk avrà quindi più tempo da dedicare a Tesla. L’azienda è stata praticamente “boicottata” in diversi paesi proprio per il suo lavoro al DOGE. In base ai risultati del primo trimestre fiscale 2025, i profitti netti sono diminuiti del 71% rispetto all’anno precedente.

Oltre alle incertezze dei mercati dell’automotive e dell’energia, nella lettera ai azionisti (PDF) viene evidenziato anche l’impatto sulla domanda di veicoli Tesla del “cambiamento del sentimento politico“.