Musk smantella il CFPB, nessun ostacolo per X Money

Il DOGE (Department Of Government Efficiency) continua a svolgere la sua attività di “spending review”. Dopo aver annullato numerosi contratti ha chiuso due agenzie governative: USAID (United States Agency for International Development) e CFPB (Consumer Financial Protection Bureau). Quest’ultima è stata istituita nel 2011 per supervisionare le attività di banche e altre aziende che offrono servizi finanziari ai consumatori statunitensi. Secondo il New York Times, Elon Musk ha rimosso un ostacolo per X Money.

Nessun controllo per X Money?

Il compito del CFPB era controllare l’operato di banche, istituti di credito e grandi entità non bancarie, come agenzie di informazione creditizia e società di recupero crediti. L’agenzia aiutava i consumatori fornendo informazioni, ricevendo reclami e rendendo più chiare le condizioni di carte di credito, mutui e prestiti.

A distanza di 24 ore dalla sua nomina a capo dell’agenzia, Russell Vought ha ordinato ai dipendenti di sospendere tutte le attività e di consentire l’accesso completo ai membri del DOGE. Questi ultimi metteranno le mani su una grande quantità di informazioni sensibili che riguardano banche e istituti di credito. Sul sito del CFPB viene mostrato l’errore “404: Page not found“, ma molte pagine sono ancora accessibili. L’account su X è stato chiuso. Elon Musk aveva preannunciato la “morte” dell’agenzia il 7 febbraio:

CFPB RIP 🪦 — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2025

A fine gennaio, la CEO di X ha annunciato una partnership con Visa per gestire i pagamenti peer-to-peer offerti da X Money. Questo tipo di servizi di pagamenti digitali venivano controllati dal CFPB, come stabilito a fine novembre 2024.

Secondo il New York Times, la chiusura dell’agenzia governativa eliminerà un possibile ostacolo al lancio del servizio. Il primo direttore del CFPB, nominato da Barack Obama, ha dichiarato che Musk otterrà sicuramente un vantaggio, quindi è un evidente conflitto di interessi.