X Money, Musk si allea con Visa per i pagamenti peer-to-peer

X ha appena annunciato una partnership con Visa per gestire i pagamenti peer-to-peer per il suo imminente prodotto X Money.

X utilizzerà Visa Direct, la soluzione di Visa per i trasferimenti di denaro in tempo reale. Questo permetterà di caricare denaro nel portafoglio di X Money, collegarlo a una carta di debito per pagare altri utenti e trasferire denaro sul proprio conto bancario.

Linda Yaccarino, CEO di X, ha annunciato la partnership definendola la prima di “molti grandi annunci” relativi a X Money quest’anno. Per ora si tratta solo dell’annuncio della collaborazione, il prodotto vero e proprio non è ancora stato lanciato.

Another milestone for the Everything App: @Visa is our first partner for the @XMoney Account, which will debut later this year.

💰Allows for secure + instant funding to your X Wallet via Visa Direct

🪪 Connects to your debit card allowing P2P payments

🏦 Option to instantly…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) January 28, 2025