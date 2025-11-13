Musk vuole sostituire le prigioni con robot che seguono i criminali

Chi pensava che Elon Musk avesse finalmente smesso di proporre idee assurde, dovrà ricredersi. Durante una recente assemblea degli azionisti di Tesla, l’uomo più ricco del mondo ha condiviso l’ultima trovata dal suo catalogo di proposte deliranti: chiudere le carceri, liberare i criminali e farli seguire da un robot Optimus affinché non commettano più reati.

Robot Optimus al posto delle carceri: l’idea distopica di Elon Musk

Sapete, forse potremmo dare alle persone una forma più umana di contenimento dei crimini futuri, se qualcuno ha commesso un crimine , ha dichiarato Musk davanti agli azionisti. Cioè, se diciamo che ora hai un Optimus gratuito che ti seguirà ovunque e ti impedirà di commettere crimini. Ma a parte questo, puoi fare qualsiasi cosa. Ti impedirà solo di commettere reati, tutto qui. Non è necessario mettere le persone in prigione e cose del genere, credo .

La citazione, riportata per la prima volta da Electrek, è l’ultima perla di saggezza di un uomo che questo mese ha ricevuto un pacchetto retributivo da 1.000 miliardi di dollari grazie al voto degli azionisti. Evidentemente quando sei così ricco puoi permetterti di dire qualsiasi sciocchezza senza conseguenze.

Le domande sono così tante che è difficile sapere da dove cominciare. Come potranno i goffi robot Optimus, che nella loro condizione attuale riescono a malapena a camminare senza sembrare ubriachi, prevenire il crimine? Chi pagherà per tutto questo? Quali sono le implicazioni etiche dell’uso di una piattaforma robotica a scopo di lucro come alternativa ai sistemi carcerari e di giustizia penale già sovraffollati? Musk, come al solito, è stato avaro di dettagli.

Le idee bislacche di un miliardario con troppo potere

A questo punto della carriera di Musk, è inutile cercare di dare un senso alle sue divagazioni improvvisate. Tuttavia, vale la pena prestare attenzione, almeno in teoria, se non altro per il semplice fatto che Musk è uno degli uomini più potenti nella storia degli Stati Uniti. Quando qualcuno con quel tipo di influenza propone di usare robot per monitorare i criminali, anche se suona come una trama di un pessimo film distopico, è inevitabile che susciti preoccupazione.

Come sottolinea Electrek, la vera notizia non è tanto l’idea assurda di Musk, ma il fatto che gli azionisti di Tesla hanno votato contro i propri interessi materiali, diluendo i propri diritti di voto per dare a Musk ancora più denaro e potere.