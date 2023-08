Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha escluso il Colosseo come sede del combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Sono quindi arrivate diverse candidature da altre città, tra Pompei, Reggio Calabria e Taormina. L’ultima arriva da Benevento.

Musk vs Zuckerberg al Teatro Romano di Benevento?

Musk aveva anticipato il suo avversario, comunicando che il combattimento si farà in Italia. Il proprietario di X, Tesla e SpaceX ha confermato di aver parlato con il Primo Ministro e il Ministro della Cultura. Qualche minuto dopo ha però annunciato che dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico, quindi la data del 26 agosto non verrà sicuramente rispettata. Zuckerberg ha infatti scritto su Threads che non è stato concordato nulla.

Non è possibile prevedere se il combattimento avverrà realmente o se è solo una trovata pubblicitaria. È certo però che i sindaci di molte città sarebbero molto felici di ospitare un simile evento di portata mondiale. Clemente Mastella ha proposto il Teatro Romano di Benevento come possibile sede, eventualmente per l’allenamento: