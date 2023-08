Elon Musk vs Mark Zuckerberg sul ring in Italia

Alla fine, l’incontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg si farà. In Italia, a Roma, con tutta probabilità al Colosseo o al Circo Massimo. La conferma alle voci di corridoio circolate nell’ultimo periodo è appena giunta, direttamente dal numero uno di Tesla e di SpaceX, con una serie di post condivisi via social. Manca ancora una data ufficiale.

L’incontro si farà: Elon Musk vs Mark Zuckerberg

Musk afferma di aver già discusso dell’evento con la premier Giorgia Meloni e con il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. Entrambi avrebbero approvato l’idea, concedendo quella che è descritta come una location epica . Tutto sembra dunque inevitabilmente puntare all’Anfiteatro Flavio.

Everything done will pay respect to the past and present of Italy — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

Sarà attribuito il giusto rispetto al passato e al presente dell’Italia (qualunque cosa possa significare) e i proventi raccolti andranno in beneficienza a favore dei veterani.

Il match tra i due colossi del mondo hi-tech sarà gestito dalle fondazioni dei due protagonisti (dunque non dalla UFC) e trasmesso in diretta streaming su X e sulle piattaforme di Meta. Per gli abbonati alla sottoscrizione Blue sono previsti bonus e contenuti extra.

⚔️ Gladiator ⚔️ — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

Musk pratica judo ed è abbastanza sicuro del proprio talento da aver sfidato, lo scorso anno, Vladimir Putin. Zuckerberg, invece, da tempo si dedica al ju jitsu brasiliano e, almeno stando alle sue condivisioni social dell’ultimo periodo, di recente avrebbe intensificato le sessioni di allenamento.

La data? Nessuna certezza sul giorno da cerchiare in rosso, ma nelle scorse settimane si è parlato di sabato 26 agosto. Ne sapremo di più a breve. Ricordiamo che gli screzi tra i due hanno avuto inizio con la comparsa delle prime indiscrezioni a proposito di ciò che ha preso la forma del nuovo social network Threads di Instagram, strutturato proprio per lanciare un guanto di sfida a ciò che era fino a pochi giorni fa noto come Twitter (ora X).