MWC 2021: Lenovo ThinkPad X1 Extreme, L13 e L13 Yoga

Insieme ai due Chromebook, Lenovo ha presentato tre notebook più professionali. Il ThinkPad X1 Extreme Gen 4 è il modello più potente (e costoso) del gruppo con specifiche di fascia alta. Il ThinkPad L13 Gen 2 è invece un laptop accessibile a tutti con processori AMD Ryzen 5000 PRO. Il ThinkPad L13 Yoga Gen 2 è la corrispondente versione con schermo touch (convertibile). Non sono noto al momento le date di arrivo in Italia.

Lenovo ThinkPad per la produttività

Il ThinkPad X1 Extreme Gen 4 è indirizzato principalmente ai creatori di contenuti. Il notebook ha un telaio in fibra di carbonio e uno schermo da 16 pollici con risoluzione QHD+ (2560×1600 pixel, non touch) o UHD+ (3840×2400 pixel, touch e non). La dotazione hardware comprende i processori Intel Core di undicesima generazione (fino al Core i9 serie H), fino a 64 GB di RAM, SSD PCIe M.2 fino a 4 TB e schede video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti/3060/3070/3080.

Altre specifiche sono: webcam full HD, lettore di impronte digitali, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e LTE (opzionale), due porte USB Type-C, due porte Thunderbolt 4, card reader SD, uscita HDMI, jack audio, altoparlanti Dolby Atmos, batteria da 90 Wh con autonomia fino a 10 ore e tastiera retroilluminata. In alcuni paesi sarà disponibile da agosto a partire da 2.099 euro.

Il ThinkPad L13 Gen 2 ha invece uno schermo da 13,3 pollici con risoluzione HD o FHD (touch e non), processori AMD fino ai Ryzen 5000 PRO, fino a 16 GB di RAM, SSD PCIe fino a 1 TB, webcam HD, lettore di impronte digitali, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, card reader microSD, uscita HDMI, jack audio e batteria da 46 Wh con autonomia fino a 10,8 ore. In alcuni paesi sarà disponibile da agosto a partire da 649 euro.

Il ThinkPad L13 Yoga Gen 2 è la corrispondente versione convertibile, quindi lo schermo da 13,3 pollici è touch. Tutte le altre specifiche sono invariate. L'autonomia della batteria è leggermente inferiore (10,6 ore). La Integrated Pen è opzionale. In alcuni paesi sarà disponibile da agosto a partire da 749 euro.