Huawei: MateBook X Pro, MatePad Paper e altre novità

La cornice del Mobile World Congress 2022 di Barcellona è quella scelta da Huawei per la presentazione di alcuni nuovi prodotti. Tra questi, spiccano il laptop MateBook X Pro, che migliora rispetto ai modelli precedenti sia dal punto di vista del design sia per le caratteristiche integrate, e un tablet e-ink. Vediamo quali sono i dettagli più importanti di ognuno. Precisiamo che, al momento, possiamo dare per certo l’arrivo in Italia del solo MatePad Paper.

MateBook X Pro, MatePad Paper e le altre novità Huawei

Partendo dal portatile, dall’elenco delle specifiche tecniche citiamo il display touch FullView da 14,2 pollici con pannello OLED e risoluzione 3.1K circondato da cornici ultrasottili. Vi è poi un comparto audio basato sull’impiego di sei altoparlanti. Il tutto racchiuso in un peso pari a soli 1,38 Kg.

Non è l’unico nuovo device presentato da Huawei a Barcellona. C’è anche il MateBook E che si inserisce nella categoria 2-in-1, unendo le funzionalità tipiche di un tablet a quelle di un PC. È dotato di uno schermo OLED Real Colour FullView con luminosità fino a 600 nit. Lo spessore è di soli 7,99 mm, il peso si attesta a 709 g.

Debutto anche per un modello all-in-one: annunciato il MateStation X destinato alla scrivania. Ogni componente è racchiusa nel telaio minimalista dello schermo touch 4K+ (Real Colour FullView) da 28,2 pollici. Non ci sono porte di connessione visibili sul retro.

Entra a far parte del catalogo Huawei anche un tablet e-ink. Si tratta di MatePad Paper, con display FullView da 10,3 pollici basato sulla stessa tecnologia degli eBook reader. Offre vantaggi che vanno dall’esperienza di lettura simile a quella della carta all’ottimizzazione dei consumi. All’elenco delle funzionalità si aggiunge il supporto al pennino M-Pencil di seconda generazione per la scrittura a mano libera. Lato software, è presente HarmonyOS 2.

Stessa piattaforma per il nuovo MatePad, tablet da 10,4 pollici con display FullView 4K che, tra le altre cose, può essere impiegato all’occorrenza come schermo secondario del PC grazie al supporto cross-device del sistema Super Device per lo Smart Office.

C’è infine PixLab X1, la prima stampante laser del gruppo. Si tratta di un modello multifunzione adatto sia alla casa sia ai piccoli uffici, che all’occorrenza può scansionare e copiare documenti. Tra le caratteristiche integrate citiamo Pop-up Pairing, Tap to Print e Remote Printing.

Come scritto in apertura, al momento abbiamo conferma dell’arrivo in Italia solo per il MatePad Paper. Nessuna informazioni, invece, su tempistiche, prezzi ed eventuale debutto degli altri device nel nostro mercato. Seguiranno aggiornamenti.