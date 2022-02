MWC 2022: Samsung Galaxy Book2 Pro e Pro 360

Samsung ha annunciato al MWC 2022 di Barcellona i nuovi Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360 con schermo da 13,3 e 15,6 pollici. Si tratta di notebook tradizionali e convertibili per l’utenza professionale con interessanti caratteristiche hardware e software. I quattro modelli saranno disponibili in Italia dal mese di aprile. Il produttore coreano ha svelato inoltre il Galaxy Book2 Business con schermo da 14 pollici.

Galaxy Book2 Pro e Book2 Pro 360: specifiche e prezzi

I nuovi Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360 condividono quasi tutte le specifiche. Il numero 360 nel nome indica la principale differenza, ovvero la possibilità di ruotare completamente lo schermo per sfruttare l’interazione touch e la stilo S Pen in dotazione. Gli utenti possono scegliere versioni con schermo AMOLED (Super AMOLED per i convertibili) da 13,3 e 15,6 pollici (1920×1080 pixel).

Samsung ha integrato i nuovi processori Intel Core i5/i7 di dodicesima generazione (Alder Lake), 8/16/32 GB di memoria LPDDR5 e SSD fino a 1 TB. La GPU Intel Iris Xe è presente in tutti i modelli, ma il Galaxy Book2 Pro da 15,6 pollici è disponibile anche con scheda video discreta Intel Arc (Alchemist).

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 e 5G (solo nel Galaxy Book2 Pro da 15,6 pollici). Sono inoltre presenti webcam full HD, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), altoparlanti stereo AKG con supporto Dolby Atmos, tastiera retroilluminata, porte Thunderbolt e USB Type-C/Type-A, jack audio, slot microSD e uscita HDMI (solo nei Galaxy Book2 Pro).

I nuovi notebook rispettano le specifiche Secured-core PC di Microsoft, quindi garantiscono la massima protezione per hardware, software e identità. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11. Non mancano le numerose funzionalità che permettono di usare i Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360 insieme ad altri dispositivi Samsung.

I prezzi delle configurazioni base sono 1.089 euro (Galaxy Book2 Pro) e 1.167 euro (Galaxy Book2 Pro 360).