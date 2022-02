Intel Arc Alchemist: GPU per notebook in arrivo

Intel ha comunicato che la GPU discreta della serie Arc sarà disponibile per i notebook entro il primo trimestre. Successivamente arriveranno sul mercato le versioni per desktop e workstation. L’azienda californiana ha fornito inoltre alcune informazioni sulla roadmap che include le GPU di seconda e terza generazione.

Le principali specifiche di Alchemist erano state svelate ad agosto 2021. La GPU, che verrà prodotta da TSMC con tecnologia di processo N6, integra quattro Xe-core, ognuno dei quali con 16 motori vettoriali a 256 bit e 16 motori matriciali (XMX) a 1.024 bit. Ci sono inoltre quattro unità per il ray tracing e varie unità per le funzionalità delle DirectX 12 Ultimate. Alchemist supporta ray-tracing, Xe Super Sampling (XeSS) e Deep Link.

You’ve all been patient, and the first wave of #IntelArc GPUs are launching soon for notebooks. Desktops and workstations will soon follow! https://t.co/rXgX9dGEL1 pic.twitter.com/F6ubSUzSHM

Intel prevede di consegnare oltre 4 milioni di GPU entro il 2022. Nel primo trimestre sarà disponibile la versione per notebook. Quelle per desktop e workstation arriveranno nel secondo e terzo trimestre, rispettivamente. Alchemist verrà abbinata ai processori di 12esima e 13esima generazione (Alder Lake e Raptor Lake).

Alchemist is only the beginning! Work has already begun for the next few years for #IntelArc GPUs. Intel Deep Link will harness our CPU, integrated graphics, and discrete GPU goodness to boost performance. https://t.co/x3WfKDcSkM pic.twitter.com/QWmWbIjoc8

— Intel Graphics (@IntelGraphics) February 17, 2022