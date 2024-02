MWC 2024: Lenovo e Motorola svelano Smart Connect

Lenovo e la sua sussidiaria Motorola hanno annunciato Smart Connect al Mobile World Congress 2024 di Barcellona. Si tratta di una soluzione che unifica gli ecosistemi digitali per creare un’esperienza multi-device. Le due aziende hanno fornito alcune informazioni. Ulteriori dettagli, tra cui requisiti e dispositivi supportati, verranno comunicati nei prossimi mesi.

Smart Connect unisce tutti i dispositivi

Smart Connect è sicuramente una soluzione ottimale per l’utenza business, ma può essere sfruttata efficacemente anche da creatori di contenuti, gamer e studenti. Permette di continuare le attività in corso, evitando di interromperle per passare da un dispositivo all’altro (smartphone, tablet e computer). Può essere utile anche per visualizzare i contenuti su uno schermo più grande.

Una delle funzionalità offerte da Smart Connect è Cross control. Consente di usare lo stesso mouse e la stessa tastiera su PC, smartphone e tablet. Con Swipe to stream è possibile iniziare la riproduzione di un video o di un podcast su smartphone e riprenderla con uno swipe su PC dal punto in cui è stata interrotta.

Smart Connect include anche la sincronizzazione delle notifiche e un hub per la condivisione di file e contenuti multimediali tra dispositivi. La Smart clipboard consente invece di copiare e incollare testo e immagini tra smartphone, tablet e PC, come se fosse un unico dispositivo.

Instant hotspot trasforma lo smartphone in un hotspot per la connettività Internet protetta, senza la necessità di inserire la password. Lo smartphone può essere anche utilizzato come webcam per le videochiamate. Infine, uno smartphone può effettuare lo streaming di video o giochi sulla smart TV.

L’app Smart Connect verrà distribuita tramite Microsoft Store per computer Lenovo con almeno Windows 10 e tramite Google Play Store per tablet Lenovo e smartphone Motorola. Il lancio in Italia è previsto nel mese di maggio.