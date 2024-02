MWC 2024: nuovi ThinkPad e ThinkBook da Lenovo

Oltre al futuristico notebook con schermo trasparente, Lenovo ha svelato al Mobile World Congress 2024 di Barcellona i nuovi “AI PC for Business”. Si tratta dei ThindPad T14 Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 e ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 con processori Intel Core Ultra e AMD Ryzen 8040 che supportano le funzionalità IA di Windows 11, tra cui Copilot.

Collaborazione con iFixit

I nuovi notebook sono stati progettati per l’utenza business, come dimostrano alcune caratteristiche hardware, tra cui la connettività 5G. Il ThinkPad T14 Gen 5 viene offerto con processori Intel Core Ultra e AMD Ryzen 8040, schermo OLED da 14 pollici, fino a 64 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB.

Altre specifiche sono: webcam da 5 megapixel, altoparlanti stereo, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, slot per nano SIM, connettività Wi-Fi 7, Gigabit Ethernet (RJ-45), Bluetooth 5.3 e 5G, lettore di impronte digitali, batteria 39,3 o 52,5 Wh. Tra i tasti Alt e Ctrl di destra c’è il tasto per Microsoft Copilot. Il notebook sarà in vendita da aprile. Il prezzo base è 949,00 dollari.

Il ThinkPad T14s Gen 5 sarà disponibile solo con processori Intel Core Ultra. Ha uno schermo OLED da 16 pollici e integra una batteria da 52,5 o 86 Wh. Le altre specifiche sono in comune con il ThinkPad T14 Gen 5. Arriverà nei negozi da aprile al prezzo base di 1.219,00 dollari.

Questi due notebook sono stati progettati seguendo i suggerimenti di iFixit. È possibile quindi sostituire facilmente RAM, SSD, batteria e modulo wireless. Il punteggio provvisorio di riparabilità è 9,3 su 10.

Il ThinkPad T14s Gen 5 è praticamente identico al ThinkPad T14 Gen 5, ma viene offerto solo con processori Intel Core Ultra, la batteria ha una capacità di 58 Wh e non è presente la porta RJ-45.

Il ThinkPad X12 Detachable Gen 2 è un notebook con tastiera staccabile, schermo touch da 12,3 pollici, processori Intel Core Ultra, fino a 32 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, fotocamere da 8 e 5 megapixel, due porte USB Type-C, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e 5G, batteria da 42 Wh. Sarà disponibile da aprile al prezzo base di 1.399,00 dollari.

Infine, il ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 è un convertibile con schermo touch da 14 pollici, processori Intel Core Ultra, fino a 64 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, uscita HDMI 2.1, slot per microSD, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, jack audio, webcam full HD, connettività Wi-Fi 6E e batteria da 60 Wh. Sarà in vendita da marzo al prezzo base di 1.169,00 dollari.