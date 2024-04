myPOS: accredito immediato degli incassi e conto aziendale

myPOS è una piattaforma completa che offre soluzioni di pagamento per le tue vendite in negozio, online e ovunque tu sia. Hai a disposizione una serie di strumenti pensati per semplificare la gestione degli incassi, perfetti per liberi professionisti e negozianti, grazie a un buon assortimento di tre modelli tra cui puoi scegliere. Scopriamoli nel dettaglio.

myPOS: tutti i vantaggi

Tre modelli tra cui scegliere : myPOS offre tre terminali POS wireless, autonomi e convenienti per accettare pagamenti in negozio e online. Questi dispositivi sono facili da usare e ti permettono di elaborare transazioni in modo rapido ed efficiente. Scegli tra Go 2, per la mobilità totale e totalmente indipendente dallo smartphone, Combo per avere Go 2 abbinato a una stazione che funge sia da ricarica che da stampa per lo scontrino e Pro che invece è perfetto per l’utilizzo in negozio, con un dispositivo dal display grande e dalle funzionalità avanzate. Tutti e tre i dispositivi includono una SIM gratuita, oltre alla connettività Bluetooth e Wi-Fi.

: myPOS offre tre terminali POS wireless, autonomi e convenienti per accettare pagamenti in negozio e online. Questi dispositivi sono facili da usare e ti permettono di elaborare transazioni in modo rapido ed efficiente. Scegli tra Go 2, per la mobilità totale e totalmente indipendente dallo smartphone, Combo per avere Go 2 abbinato a una stazione che funge sia da ricarica che da stampa per lo scontrino e Pro che invece è perfetto per l’utilizzo in negozio, con un dispositivo dal display grande e dalle funzionalità avanzate. Tutti e tre i dispositivi includono una SIM gratuita, oltre alla connettività Bluetooth e Wi-Fi. Accetta tutti i tipi di pagamento : puoi ricevere i pagamenti nelle modalità più diffuse, tra cui chip&PIN, banda magnetica, contactless e codice QR, oltre ad accettare i principali circuiti di pagamento in uso.

: puoi ricevere i pagamenti nelle modalità più diffuse, tra cui chip&PIN, banda magnetica, contactless e codice QR, oltre ad accettare i principali circuiti di pagamento in uso. Conto esercente : include un conto aziendale multivaluta abbinato a una carta di credito MasterCard gratuita, dove puoi ricevere gli incassi con accredito immediato.

: include un conto aziendale multivaluta abbinato a una carta di credito MasterCard gratuita, dove puoi ricevere gli incassi con accredito immediato. App myPOS : disponibile per Android, Huawei e iOS per gestire gli incassi direttamente da smartphone, oltre che monitorare le transazioni e il saldo.

: disponibile per Android, Huawei e iOS per gestire gli incassi direttamente da smartphone, oltre che monitorare le transazioni e il saldo. Sito web gratuito: myPOS ti permette anche di creare il tuo e-commerce personale in maniera totalmente gratuita, con cui vendere i tuoi prodotti online.

Scegli ora il tuo terminale myPOS e beneficia di tutti gli strumenti forniti per migliorare e rendere più agevoli i tuoi incassi in negozio.