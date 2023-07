myPOS Go 2 da oggi a 29 euro: approfitta ora

Diversi mesi fa, myPOS, un’importante azienda specializzata in terminali di pagamento, ha presentato la sua ultima svolta: myPOS Go 2, ora disponibile a 29 euro anziché a 39 euro.

Con un prezzo accessibile, questo terminale di pagamento sofisticato ed elegante integra perfettamente una varietà di funzionalità all’avanguardia, il tutto racchiuso in un design all’avanguardia.

Andiamo a vedere nei dettagli questo fantastico POS

myPOS Go 2 da oggi a 29 euro

In occasione dei saldi estivi, myPOS offre attualmente una promozione speciale in cui i clienti hanno l’opportunità di acquistare myPOS Go 2 al prezzo scontato di 29 euro.

Questo prezzo è notevolmente inferiore al prezzo originale di 39 euro, con uno sconto totale di 10 euro.

Il terminale di pagamento myPOS Go 2 non solo vanta un design moderno ed elegante, ma offre anche prestazioni eccezionali che controllano tutte le caselle necessarie.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, fornisce costantemente transazioni rapide e protette, senza compromettere la sicurezza o l’affidabilità.

Il dispositivo myPOS Go 2 è dotato di una scheda SIM dati integrata che offre connettività gratuita alle reti 3G/4G.

Per questo motivo, è possibile gestire le transazioni da qualsiasi luogo senza la necessità di un dispositivo mobile o costi aggiuntivi.

Indipendentemente dall’ambiente, che si tratti di un negozio fisico, di un vivace mercato o di un’attività mobile, myPOS Go 2 offre una versatilità senza pari nell’accettare pagamenti, assicurando che le transazioni possano essere condotte senza problemi in qualsiasi situazione.

myPOS Go 2 si distingue ancora di più dai suoi concorrenti grazie alla sua politica di non addebitare alcun canone.

Inoltre, la natura altamente competitiva di questo dispositivo è evidente nella commissione notevolmente bassa, che è pari all’1,20% + 0,05 euro su ogni transazione.

Se stai cercando di migliorare la tua attività con un terminale di pagamento all’avanguardia, myPOS Go 2 rappresenta una scelta eccellente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.