myPOS Go 2: il modo smart per accettare i pagamenti elettronici

Se gestisci un’attività, sai quanto sia importante accettare pagamenti in modo efficiente, ovunque tu sia. Ecco la soluzione: myPOS Go 2, il terminale POS portatile semplice, comodo ma sopratutto conveniente. Ecco le caratteristiche più importanti e perché myPOS Go 2 potrebbe dare una svolta al tuo business.

Perché scegliere myPOS Go 2

Immagina di avere un dispositivo che ti permette di accettare pagamenti in qualsiasi luogo, senza preoccuparti di connessioni o dispositivi aggiuntivi. myPOS Go 2 è esattamente questo: leggero e portatile, dotato di connettività 3G/4G e Wi-Fi, ti segue ovunque la tua attività ti porti. Che tu stia vendendo in un mercato all’aperto, a un evento o nel tuo negozio fisico, myPOS Go 2 si adatta al tuo business.

Non ci sono canoni mensili o sorprese sui costi. Con questo Pos portatile paghi una sola volta per il dispositivo e basta. Le commissioni per transazione sono competitive, e ricevi gli incassi sul tuo conto myPOS istantaneamente, senza costi aggiuntivi. Una trasparenza che ti permette di gestire meglio le finanze della tua attività.

Oltre a questo ricevi una Carta Business Mastercard gratuita per accedere istantaneamente ai tuoi fondi. L’app mobile myPOS ti permette di tenere sotto controllo la tua attività ovunque tu sia, e il conto aziendale gratuito con IBAN dedicato in 14 valute apre le porte a un commercio veramente globale. In più, puoi inviare ricevute digitali, gestire più operatori e persino creare un negozio online gratuito. Tutto questo con una facilità di utilizzo impressionate. MyPOS Go2 è infatti stato progettato pensando alla praticità. È così compatto e leggero che portarlo con te non sarà mai un problema. La batteria dura un’intera giornata, e la tastiera tattile rende ogni transazione semplice e veloce, anche per chi ha esigenze particolari.

Per questo, se sei un libero professionista che fa interventi a domicilio o il titolare di un’attività che non vuole legarsi alla banca per via di canoni e altre spese, rivoluziona il tuo business con questo moderno Pos portatile. Approfitta ora del prezzo lancio, solo 39 €+ iva. Visita il sito cliccando qui e scopri il nuovo modo di accettare i pagamenti digitali.

