myPOS Go 2: il POS con Carta Mastercard Business inclusa e conto multivaluta gratuito

myPOS Go 2 è il nuovo terminale di pagamento portatile proposto da myPOS, leggero e completamente autonomo che non richiede l’uso di uno smartphone per operare.

Con myPOS Go 2, le attività commerciali hanno l’opportunità di portare ovunque il proprio business, accettare tutti i tipi di pagamento in modo sicuro e efficiente, e beneficiando di una serie di vantaggi economici e operativi senza precedenti. Questo terminale di pagamento si rivela un alleato prezioso per ogni commerciante che desidera espandere la propria attività in modo flessibile e innovativo.

Portabilità e connettività

Con un prezzo accessibile di 39 euro (IVA esclusa), myPOS Go 2 include una scheda SIM integrata con accesso gratuito ai dati 3G/4G, permettendo ai commercianti di accettare pagamenti ovunque. Questa caratteristica è ideale per professionisti itineranti e per negozi senza una posizione fissa, garantendo la massima mobilità senza costi aggiuntivi di connessione.

Funzionalità avanzate e autonomia

Il dispositivo supporta tutti i metodi di pagamento moderni: contactless, Chip&PIN, e banda magnetica. È progettato per offrire massima efficienza con la possibilità di inviare ricevute digitali direttamente via email o SMS, e include una modalità multi-operatore che permette di monitorare le prestazioni dello staff e gestire le mance facilmente. La sua batteria a lunga durata assicura che possa gestire transazioni per un’intera giornata lavorativa senza la necessità di ricarica frequente.

Carta Mastercard Business inclusa

myPOS Go 2 non solo elimina i costi mensili, ma offre anche commissioni trasparenti per le transazioni (1.20% + 0.05 EUR per transazione), e non impone costi aggiuntivi per l’accredito immediato dei pagamenti sul conto aziendale myPOS. Inoltre, myPOS offre una Carta Business Mastercard gratuita, permettendo un accesso istantaneo ai fondi.

Conto multi-valuta

Oltre a funzionare come un dispositivo per i pagamenti, myPOS Go 2 aiuta i commercianti a gestire la loro attività con facilità attraverso un’app mobile dedicata e un conto e-money gratuito con IBAN dedicato in 14 valute, permettendo di vendere e ricevere pagamenti a livello internazionale senza complicazioni.

Registrazione veloce

Il processo di registrazione online richiede meno di cinque minuti, con un team di supporto pronto a assistere i nuovi utenti per diventare operativi rapidamente. Inoltre, i commercianti possono beneficiare di un bonus fiscale del 30% sulle commissioni grazie al Bonus POS, un incentivo che rende myPOS Go 2 ancora più conveniente.

Per conoscere l’offerta completa di myPOS Go clicca qui.