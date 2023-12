myPOS Go 2: il terminale di pagamento senza canone

myPOS GO 2 è un terminale mobile compatto, affidabile e ricco di funzionalità. Il servizio prevede il pagamento delle sole commissioni e non ha canone mensile, inoltre non necessita il collegamento a uno smartphone ed è, in questo modo, completamente autonomo. Ma scopriamolo nel dettaglio.

myPOS Go 2: il terminale mobile e compatto a commissioni

Il myPOS Go 2 è un dispositivo smart leggero, che pesa soltanto 170g, ed è pratico da utilizzare. È caratterizzato da una tastiera tattile comoda, ergonomica e facile da digitare, insieme a connettività 3G/4G tramite carta SIM dati integrata. Grazie a quest’ultima caratteristica, il terminale funziona autonomamente: non necessita di essere connesso ad uno smartphone e le sue funzioni si basano su un sistema operativo Linux di ultima generazione. Il Go 2 è molto comodo da usare: puoi sia portarlo con te ma anche tenerlo senza problemi in negozio.

Sottoscrivendo il servizio, hai la possibilità di ricevere i pagamenti istantaneamente in un conto IBAN dedicato in 14 valute. Hai inoltre a disposizione una carta Business MasterCard gratuita per poter spendere i fondi ricevuti, con diversi vantaggi sugli acquisti.

Puoi tenere tutto sott’occhio grazie all’applicazione myPOS, disponibile per smartphone Android e iOS. Puoi anche utilizzare il POS in modalità multi operatore, la quale ti consente di creare profili individuali per i tuoi impiegati.

myPOS Go 2 offre anche servizi aggiuntivi, quali:

myPOS Online: con cui puoi creare il tuo negozio online gratuito per cominciare da subito a vendere

myPOS Glass: per ricevere pagamenti con carte contactless direttamente dal tuo smartphone Android

Link per i pagamenti da condividere per ricevere velocemente il denaro

Servizi di ricarica telefonica da poter offrire ai clienti

Pre-autorizzazione per mettere al sicuro i tuoi pagamenti e proteggere la tua attività nel lungo periodo.

Per richiedere Go 2 ti basta andare nella pagina ufficiale e fare clic su “Scopri” sotto al riquadro del prodotto, quindi su “Vai al negozio” per procedere all’ordine. Il POS verrà direttamente recapitato nell’indirizzo indicato in pochi giorni, pronto per essere utilizzato con il proprio conto, dopo essersi iscritti sul portale.

